Son dakika... İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den önemli uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde bugün parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Yağışların Kırklareli, Tekirdağ'ın doğu ilçeleri ile İstanbul'un batı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-40 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Açıklamada, "Yağışların Kırklareli, Tekirdağ'ın doğu ilçeleri ile İstanbul'un batı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.