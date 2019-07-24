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24.07.2019 - 07:46

Son dakika... İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den önemli uyarı

İstanbul'da bugün parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün bekleniyor.

Son dakika... İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den önemli uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde bugün parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Yağışların Kırklareli, Tekirdağ'ın doğu ilçeleri ile İstanbul'un batı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Son dakika... İstanbullular dikkat Meteorolojiden önemli uyarı

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-40 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Açıklamada, "Yağışların Kırklareli, Tekirdağ'ın doğu ilçeleri ile İstanbul'un batı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

 

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