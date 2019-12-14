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14.12.2019 - 18:15 | | DHA

Son dakika | İstanbulluyu rahatlatan haber: Normale döndü

Son dakika haberine göre: Aksaray'da metronun raydan çıkmasıyla duran seferler çalışmaların ardından tekrar başladı. 5 saat aksayan Yenikapı-Aksaray istasyonları arasındaki seferler 18.10 itibarıyla başladı.

Son dakika | İstanbulluyu rahatlatan haber: Normale döndü

Aksaray'da metronun raydan çıkması nedeniyle Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hatları Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferler yapılamadı. Olay nedeniyle istasyonlarda yoğunluk yaşandı.

Son dakika | İstanbulluyu rahatlatan haber: Normale döndü

Ekiplerin başlattığı çalışmalar 5 saat sonunda tamamlandı. Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferler saat 18.10 itibarıyla tekrar başladı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında seferlerimiz normale dönmüştür. İyi yolculuklar dileriz." denildi.

 

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