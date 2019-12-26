SON DAKİKA: İşte AGİ hesaplama tablosu! AGİ 2020 zam oranı belli oldu, yeni yılda ne kadar olacak?

Asgari ücret ve asgari geçim indirimine ilişkin beklenen açıklamalar birbiri ardına geldi. Yurdumuzun dört bir yanındaki milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret ve AGİ ile Bakan Zümrüt Selçuk son dakika açıklamasını yaptı. Peki gözlerin çevrildiği AGİ 2020 zam oranı ne kadar oldu? İşte AGİ hesaplama tablosu...

AGİ 2020 NE KADAR? AÇIKLANDI!

Bekar 220,68 TLBekar 220,68 TL

Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL

Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL

Evli, eşi çalışan 220,68 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL





AGİ HESAPLAMA TABLOSU (2020)



