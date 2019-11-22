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22.11.2019 - 13:31 | | DHA

Son dakika... İstinat duvarı çöktü! Bina tahliye edildi

Samsun’un Atakum ilçesinde dere ıslah çalışması sırasında bir binanın istinat duvarı çöktü. Park halindeki bir otomobilin yamaca kaydığı olayda, 6 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

Son dakika... İstinat duvarı çöktü! Bina tahliye edildi

Olay, saat 12:30 sıralarında Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Afganlı Deresi’nde yürütülen ıslah çalışmasında kazı yapıldığı sırada bir binanın istinat duvarı çöktü. Olayda park halindeki bir otomobil çökmeyle birlikte yamaca düştü. Can kaybı ve yaralananın olmadığı göçükte, 6 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı. İhbar üzerine mahalleye polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Güvenlik şeridi çekilen binaya girişlere izin verilmiyor. Belediye ekipleri çöken istinat duvarında çalışma başlattı.

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