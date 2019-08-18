Son dakika: İzmir ve Muğla'da orman yangını!

Akgedik Barajı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 helikopter, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahale ediliyor.

Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgeye takviye ekipler sevk edildiği öğrenildi.

İZMİR'DE DE YANGIN

İzmir'in Bornova ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı.

Bugün saat 12.30 sıralarında, Sabuncubeli Mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören çevredekiler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 5 arazöz ve çok sayıda orman personeli sevk edildi.

Yangın çok sayıda orman işçisinin 5 arazöz ve 3 helikopter ile müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Ekipler, bölgede havadan ve karadan soğutma çalışması başlattı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.