Son dakika| İzmir'de makilik alanda yangın! 3 helikopterle müdahale edildi

Foça'nın kırsal Yeniköy Mahallesi'nde besi çiftliklerinin bulunduğu alanda, saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen ve makilik alana sıçrayan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazözle müdahale edildi.
1,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Yangın, orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle saat 17.30 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldü.Yaklaşık 2 dekarlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Silahlı kavgada ölen Gülşah'la ilgili 1 tutuklamaSinop'taki silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.Kent merkezi Gazi Caddesi'nde önceki gece meydana gelen, iki çocuk annesi Gülşah K’nın ölümü ve 6 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya yönelik Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor.