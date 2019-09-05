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05.09.2019 - 17:17| AA

Son dakika| İzmir'de makilik alanda yangın! 3 helikopterle müdahale edildi

İzmir'in Foça ilçesinde besi çiftlikleri yakınında başlayıp, makilik alana sıçrayan yangın, orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle saat 17.30 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Son dakika| İzmir'de makilik alanda yangın! 3 helikopterle müdahale edildi

Foça'nın kırsal Yeniköy Mahallesi'nde besi çiftliklerinin bulunduğu alanda, saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen ve makilik alana sıçrayan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazözle müdahale edildi.

1,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle saat 17.30 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldü.Yaklaşık 2 dekarlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Son dakika| İzmirde makilik alanda yangın 3 helikopterle müdahale edildi

 

 

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