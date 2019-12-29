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29.12.2019 - 23:55 | | AA/DHA

Son dakika | İzmir'de peş peşe 2 korkunç cinayet! Şoke eden ayrıntılar...

Son dakika haberine göre; Torbalı ilçesinde maskeli bir kişi, önce İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park'ı, ardından da olay yerine yakın yolda karşılaştığı bir doktoru tehditle evine götürerek onun eşini öldürdü. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika | İzmir'de peş peşe 2 korkunç cinayet! Şoke eden ayrıntılar...

İzmir Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park (53), evine gelen maskeli kişi tarafından silahla öldürüldü.

Bu olaydan kısa süre sonra Park'ın evine yaklaşık 600 metre uzaklıkta ikamet eden bir doktorun eşi de evinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Son dakika | İzmirde peş peşe 2 korkunç cinayet Şoke eden ayrıntılar...

Alınan bilgiye göre, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park, Ertuğrul Mahallesi Dost Yunus Sitesi'ndeki evine gelen maskeli şüpheli tarafından silahla vuruldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Park'ı Torbalı Devlet Hastanesine kaldırdı.

Park, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu olaydan kısa süre sonra Park'ın evine yaklaşık 600 metre uzaklıkta, Torbalı Devlet Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal de ikametinde silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Son dakika | İzmirde peş peşe 2 korkunç cinayet Şoke eden ayrıntılar...

İlk tespitlere göre, şüphelinin, para isteği Park'ı öldürdükten sonra sokakta karşılaştığı Harun Gülcemal'i silahla tehdit ederek ondan da para istediği, tehditle evine kadar götürdüğü, burada çıkan tartışma sonucunda ateş ettiği Hatice Gülcemal'i öldürdüğü öğrenildi.

Polis ve jandarma kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İzmir'de peş peşe 2 korkunç cinayetSon dakika haberine göre; Torbalı ilçesinde maskeli bir kişi, önce İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park'ı, ardından da olay yerine yakın yolda karşılaştığı bir doktoru tehditle evine götürerek onun eşini öldürdü. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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