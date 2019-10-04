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04.10.2019 - 15:32 | | İHA

Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3,4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Andirin ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3,4 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine bağlı Çığşar Mahallesi olan, yerin 10 kilometre derinliğinde saat 14.49'da 3.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem sonrası can ve mal kaybı yaşanmazken, kısa süreli paniğe neden olan deprem, Osmaniye'nin Düziçi, Bahçe ve Kadirli ilçesinde de hissedildi.

Avcılar'da 5 kişinin yaralandığı kaza anı otobüs kamerasındaAvcılar'da 3 gün önce meydana gelen kazada halk otobüsü refüje çıkmış kazada 5 kişi yaralanmıştı. Yolcuların otobüs içinde kaza anında savrulduğu anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
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