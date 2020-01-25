Son dakika... Kahramanmaraş'ta kaza! Çok sayıda yaralı var

Kahramanmaraş'ta yolcu midibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 26 kişi yaralandı. Sürücüleri öğrenilemeyen kamyonet ve midibüs, Yedikuyular Kayak Merkezi yolu, Doğal Yaşam Parkı mevkisinde çarpıştı. Olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 26 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.