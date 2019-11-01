MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSon dakika | Kandil ve Haftanin'de teröristlere SİHA darbesi! Etkisiz hale getirildiler
01.11.2019 - 09:21 | | DHA

Son dakika | Kandil ve Haftanin'de teröristlere SİHA darbesi! Etkisiz hale getirildiler

Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist, SİHA’larla etkisiz hale getirildi.

Son dakika | Kandil ve Haftanin'de teröristlere SİHA darbesi! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Haftanin bölgelerinde, 3 PKK'lı teröristin Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

Bir dönem sona erdi! Artık yasak...Trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan 'çakar lamba' kullanımında yeni dönem başladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Avcılar'daki riskli binadaki 'kapılı önlem' yerine demir bariyer geldi

Avcılar'daki riskli binadaki 'kapılı önlem' yerine demir bariyer geldi

Zalim İstanbul 17. bölüm fragmanı! Düğünde büyük sürpriz...

Zalim İstanbul 17. bölüm fragmanı! Düğünde büyük sürpriz...

Samsun'da DEAŞ'tan 11 kişi adliyede

Samsun'da DEAŞ'tan 11 kişi adliyede

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Sıradaki Haber