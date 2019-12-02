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02.12.2019 - 13:25 |

Meteoroloji'den hava durumu uyarıları - O bölgelerde kar yağışı etkili olacak

Bu hafta hava durumu nasıl olacak, Meteoroloji bölge bölge hava durumu bilgileri yayımladı. Bazı bölgelerde sağanak yağış etkili olacakken, bazı bölgelerde ise kar yağışı etkisini gösterecek. İşte Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu bilgileri...

Meteoroloji'den hava durumu uyarıları - O bölgelerde kar yağışı etkili olacak

Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu bilgileri merakla araştırılıyor. Milyonlarca vatandaş, hava durumuna göre hazırlık yapmak için Meteoroloji'nin sitesine akın ediyor. Peki kar yağacak mı? İstanbul'a, İzmir'e, Ankara'ya kar ne zaman yağacak? İşte Meteoroloji'den il il kar uyarıları haberimizde...

Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Batman ve Muş çevrelerinde Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son meteorolojik değerlendirmelere göre Bingöl il geneli, Diyarbakır'ın Kuzey, Elazığ'ın doğu, Batman'ın kuzey, Muş'un batı ilçelerinde devam eden yağışların zaman zaman şiddetini artırarak 02.12.2019 Pazartesi sabah saatlerine kadar devam edeceği ve yer yer kuvvetli(30-75 kg/m2/ 12 saat) olacağı beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Orta ve Doğu Karadeniz'de Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

KAR YAĞIŞINA DİKKAT!

Doğu Karadeniz'in İç Kesimleri ile Doğu Anadolu'daki Yoğun Kar Yağışlarına Dikkat!

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde (Erzincan, Erzurum, Tunceli, Ardahan, Kars ve Ağrı) Cumartesi günü 1750 m. üzeri rakımlı yerlerde, pazar günü ise öğle saatlerinden itibaren 1000 m. üzeri rakımlı yerlerde yer yer yoğun kar (20 cm. ve üzeri) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel buzlanma, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ANKARA HAVA DURUMU

Pazartesi Çok Bulutlu -2°C 7°C

Salı Parçalı Bulutlu -1°C 10°C

Çarşamba Karla Karışık Yağmurlu 1°C 4°C

Perşembe Parçalı Bulutlu -6°C 3°C

Cuma Az Bulutlu -5°C 4°C

İSTANBUL HAVA DURUMU

Pazartesi Parçalı Bulutlu 7°C 12°C

Salı Yağmurlu 8°C 14°C

Çarşamba Yağmurlu

Perşembe Parçalı Bulutlu 7°C 11°C

Cuma Az Bulutlu 6°C 11°C

İZMİR HAVA DURUMU

Pazartesi Parçalı Bulutlu 8°C 15°C

Salı Çok Bulutlu 9°C 17°C

Çarşamba Sağanak Yağışlı 9°C 13°C

Perşembe Az Bulutlu 5°C 12°C

Cuma Az Bulutlu 4°C 13°C

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Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
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