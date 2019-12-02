Meteoroloji'den hava durumu uyarıları - O bölgelerde kar yağışı etkili olacak

Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu bilgileri merakla araştırılıyor. Milyonlarca vatandaş, hava durumuna göre hazırlık yapmak için Meteoroloji'nin sitesine akın ediyor. Peki kar yağacak mı? İstanbul'a, İzmir'e, Ankara'ya kar ne zaman yağacak? İşte Meteoroloji'den il il kar uyarıları haberimizde...

Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Batman ve Muş çevrelerinde Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son meteorolojik değerlendirmelere göre Bingöl il geneli, Diyarbakır'ın Kuzey, Elazığ'ın doğu, Batman'ın kuzey, Muş'un batı ilçelerinde devam eden yağışların zaman zaman şiddetini artırarak 02.12.2019 Pazartesi sabah saatlerine kadar devam edeceği ve yer yer kuvvetli(30-75 kg/m2/ 12 saat) olacağı beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Orta ve Doğu Karadeniz'de Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

KAR YAĞIŞINA DİKKAT!

Doğu Karadeniz'in İç Kesimleri ile Doğu Anadolu'daki Yoğun Kar Yağışlarına Dikkat!

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde (Erzincan, Erzurum, Tunceli, Ardahan, Kars ve Ağrı) Cumartesi günü 1750 m. üzeri rakımlı yerlerde, pazar günü ise öğle saatlerinden itibaren 1000 m. üzeri rakımlı yerlerde yer yer yoğun kar (20 cm. ve üzeri) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel buzlanma, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ANKARA HAVA DURUMU

Pazartesi Çok Bulutlu -2°C 7°C

Salı Parçalı Bulutlu -1°C 10°C

Çarşamba Karla Karışık Yağmurlu 1°C 4°C

Perşembe Parçalı Bulutlu -6°C 3°C

Cuma Az Bulutlu -5°C 4°C

İSTANBUL HAVA DURUMU

Pazartesi Parçalı Bulutlu 7°C 12°C

Salı Yağmurlu 8°C 14°C

Çarşamba Yağmurlu

Perşembe Parçalı Bulutlu 7°C 11°C

Cuma Az Bulutlu 6°C 11°C

İZMİR HAVA DURUMU

Pazartesi Parçalı Bulutlu 8°C 15°C

Salı Çok Bulutlu 9°C 17°C

Çarşamba Sağanak Yağışlı 9°C 13°C

Perşembe Az Bulutlu 5°C 12°C

Cuma Az Bulutlu 4°C 13°C

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