17.10.2019 - 17:55 | | AA
Son dakika... Kartal'da korkutan yangın!
Kartal'da 4 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan atölyende henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor.
Mehmetçik adım adım terörü temizliyorBarış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçesinde patlayıcı temizleme çalışmalarını sürdüren komando birlikleri, terör örgütü YPG/PKK'nın sığınak olarak kullandığı tünellerin yanı sıra çatışmaların yer yer sürdüğü ilçe merkezindeki arazi ve meskun mahalde arama yaparak, terörü adım adım temizliyor.