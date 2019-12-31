Son dakika... Kartal'da otoparkta duvar çöktü! Otomobiller çukura düştü

Kartal'da bir apartmanın istinat duvarı çöktü. Son dakika alınan bilgiye göre, Uğur Mumcu Mahallesi Düzey Sokak'taki bir apartmanın istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle park halindeki 3 otomobil oluşan çukura düştü. Olay nedeniyle bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.