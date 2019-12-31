31.12.2019 - 11:13 | | DHA
Son dakika... Kartal'da otoparkta duvar çöktü! Otomobiller çukura düştü
Son dakika gelen bilgilere göre; Kartal'da bir binanın otoparkında istinat duvarı çöktü. Çökme sonrası 3 araçta hasar meydana geldi. İtfaiyenin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Kartal'da bir apartmanın istinat duvarı çöktü. Son dakika alınan bilgiye göre, Uğur Mumcu Mahallesi Düzey Sokak'taki bir apartmanın istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle park halindeki 3 otomobil oluşan çukura düştü. Olay nedeniyle bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.