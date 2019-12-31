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31.12.2019 - 11:13 | | DHA

Son dakika... Kartal'da otoparkta duvar çöktü! Otomobiller çukura düştü

Son dakika gelen bilgilere göre; Kartal'da bir binanın otoparkında istinat duvarı çöktü. Çökme sonrası 3 araçta hasar meydana geldi. İtfaiyenin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Kartal'da duvar çöktü! Çukura gömüldüler
Kartal'da duvar çöktü! Çukura gömüldüler
Kartal'da duvar çöktü! Çukura gömüldüler
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Kartal'da bir apartmanın istinat duvarı çöktü. Son dakika alınan bilgiye göre, Uğur Mumcu Mahallesi Düzey Sokak'taki bir apartmanın istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle park halindeki 3 otomobil oluşan çukura düştü. Olay nedeniyle bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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