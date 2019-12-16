Son dakika... Kayak merkezindeki otelde yangın paniği!

Bugün akşam saatlerinde ilçeye 4 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde bulunan 5 yıldızlı Ekinata Grand Toprak Hotel'in üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Oteldekiler kısa sürede sorunsuz olarak tahliye edilirken, ihbar üzerine başta Sarıkamış ilçesi olmak üzere Selim ve Kars merkezinden itfaiye, ambulans ve AFAD ekibi sevk edldi. Kontrol altına alınan yangın, kayak merkezinde korku dolu anlara neden oldu. Yangında çıkan dumanlar ilçe merkezinden de görüldü.

Can kaybının ve herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı yangında hasar meydana geldi. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.