01.09.2019 - 12:00| Ä°HA
Son dakika... Kontrolden çÄ±kan iÅŸ makinesi eve girdi: Ölü ve yaralÄ±lar var
Kayseri'de kontrolden Ã§Ä±kan iÅŸ makinesi bir eve Ã§arparak durabildi. Kaza sonrasÄ± evin bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ yÄ±kÄ±lÄ±rken, enkaz altÄ±nda yaralÄ±larÄ±n olduÄŸu tahmin ediliyor.Â
Olay Kayseri'nin HacÄ±lar ilÃ§esi Erciyes yolu Ã¼zerinde meydana geldi. HenÃ¼z sebebi belli olmayan bir ÅŸekilde kontrolden Ã§Ä±kan iÅŸ makinesi yol Ã¼zerindeki eve Ã§arparak durabildi. Kazada evin bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ yÄ±kÄ±lÄ±rken, enkaz altÄ±nda yaralÄ±larÄ±n olduÄŸu bildirildi. Ekiplerin enkaz Ã¼zerinde kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.