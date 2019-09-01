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01.09.2019 - 12:00| Ä°HA

Son dakika... Kontrolden çÄ±kan iÅŸ makinesi eve girdi: Ölü ve yaralÄ±lar var

Kayseri'de kontrolden Ã§Ä±kan iÅŸ makinesi bir eve Ã§arparak durabildi. Kaza sonrasÄ± evin bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ yÄ±kÄ±lÄ±rken, enkaz altÄ±nda yaralÄ±larÄ±n olduÄŸu tahmin ediliyor.Â

Son dakika... Kontrolden çÄ±kan iÅŸ makinesi eve girdi: Ölü ve yaralÄ±lar var
Kamyonun çarptÄ±ÄŸÄ± müstakil ev yÄ±kÄ±ldÄ±
Kamyonun çarptÄ±ÄŸÄ± müstakil ev yÄ±kÄ±ldÄ±
Kamyonun çarptÄ±ÄŸÄ± müstakil ev yÄ±kÄ±ldÄ±
Haberin TÃ¼m FotoÄŸraflarÄ±

Olay Kayseri'nin HacÄ±lar ilÃ§esi Erciyes yolu Ã¼zerinde meydana geldi. HenÃ¼z sebebi belli olmayan bir ÅŸekilde kontrolden Ã§Ä±kan iÅŸ makinesi yol Ã¼zerindeki eve Ã§arparak durabildi. Kazada evin bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ yÄ±kÄ±lÄ±rken, enkaz altÄ±nda yaralÄ±larÄ±n olduÄŸu bildirildi. Ekiplerin enkaz Ã¼zerinde kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

Kontrolden çÄ±kan iÅŸ makinesi eve girdiKayseri'de kontrolden çÄ±kan iÅŸ makinesi bir eve çarparak durabildi. Kaza sonrasÄ± evin büyük bir bölümü yÄ±kÄ±lÄ±rken, enkaz altÄ±nda yaralÄ±larÄ±n olduÄŸu tahmin ediliyor.
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