Olay Kayseri'nin HacÄ±lar ilÃ§esi Erciyes yolu Ã¼zerinde meydana geldi. HenÃ¼z sebebi belli olmayan bir ÅŸekilde kontrolden Ã§Ä±kan iÅŸ makinesi yol Ã¼zerindeki eve Ã§arparak durabildi. Kazada evin bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ yÄ±kÄ±lÄ±rken, enkaz altÄ±nda yaralÄ±larÄ±n olduÄŸu bildirildi. Ekiplerin enkaz Ã¼zerinde kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.