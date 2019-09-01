MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemVali açıkladı! Kayseri’deki kazadan kahreden haber: 4 ölü
01.09.2019 - 12:00| AA, İHA

Vali açıkladı! Kayseri’deki kazadan kahreden haber: 4 ölü

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde freni boşalan kanal açma aracının evin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Vali açıkladı! Kayseri’deki kazadan kahreden haber: 4 ölü
Kamyonun çarptığı müstakil ev yıkıldı
Kamyonun çarptığı müstakil ev yıkıldı
Kamyonun çarptığı müstakil ev yıkıldı
Haberin Tüm Fotoğrafları

Alınan bilgiye göre, Erenler Caddesi'nde seyir halindeki 38 YL 788 plakalı kanal açma aracı, Nuh Acar'a ait bahçe duvarını yıkarak evin üzerine devrildi.

Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

Kazada 4 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Ekipler, evin enkazındaki arama çalışmalarını sürdürüyor.

"ENKAZ ALTINDA BİR VATANDAŞIMIZIN OLDUĞU SÖYLENİYOR"

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AA muhabirine kazayla ilgili bilgi verdi.

Günaydın, "Belediyeye ait bir tanker, buna kanal açma aracı deniyor. Bana verilen ilk bilgilerde asfalt tankeri demişlerdi ama netleşti, kanal açma aracı. Seyir halindeyken freni boşaldığı için bir eve giriyor. Araçta bulunan 3 görevlimiz maalesef hayatını kaybediyor. Evde bulunan bir vatandaşımız da maalesef hayatını kaybetmiş, biri de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı." diye konuştu.

Enkaza dönen evdeki çalışmaların sürdüğünü dile getiren Günaydın, "Enkaz altında bir vatandaşımızın olduğu söyleniyor. Görevli arkadaşlarımız enkaz altından çıkarmaya çalışıyorlar." dedi.

Konyaaltı Sahili için 'çekilme' uyarısıANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin 2017 yılında başlattığı ve ilk etabını 2019 yılının ocak ayında hayata geçirdiği Boğaçayı'nda son dönem meydana gelen yosunlaşma, görüntü kirliliği yarattı. Proje kapsamında yıllık 34 santimetre rüsubat (tortu-çökelti) öngörülürken, 6 ayda deredeki rüsubat birikintisi 150 santimetreyi aşınca taşkın riskinin yanı sıra Konyaaltı Sahili'nin bir bölümünün çekilme (kıyı erozyonu) sonucu yok olma riski ortaya çıktı
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Teknede korkutan yangın!

Son dakika... Teknede korkutan yangın!

Alanya'da inanılmaz ölüm! Evine girmek isterken...

Alanya'da inanılmaz ölüm! Evine girmek isterken...
Jandarma (JGF) uzman erbaş 3. grup ne zaman açıklanacak?

Jandarma (JGF) uzman erbaş 3. grup ne zaman açıklanacak?

25. Dönem POMEM Özel Harekat 500 kadın öğrenci alımı başvuruları ne zaman?

25. Dönem POMEM Özel Harekat 500 kadın öğrenci alımı başvuruları ne zaman?

Sıradaki Haber