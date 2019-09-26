26.09.2019 - 13:03 |
Son dakika... Kıran-4 operasyonu başladı
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kars-Ağrı-Iğdır illeri kırsalında Kıran-4 operasyonu başladı. Kıran 4 operasyonunda, 1125 personel, 75 operasyonel tim görev alıyor. Kıran operasyonları kapsamında 2'si gri listede olmak üzere toplam 48 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
Nesli tükenmek üzere olan dağ keçileri böyle görüntülendiNesli tükenme tehlikesi altında olduğu için korumaya alınan dağ keçileri, Antalya'da Toroslarda görüntülendi. Antalyalı bir vatandaş, rakımı 2 bin metreyi bulan dağda karşılaştığı dağ keçilerini görüntüleyerek onları otlatmaya çalıştı.