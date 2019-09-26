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26.09.2019 - 13:03 |

Son dakika... Kıran-4 operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kars-Ağrı-Iğdır illeri kırsalında Kıran-4 operasyonu başladı. Kıran 4 operasyonunda, 1125 personel, 75 operasyonel tim görev alıyor. Kıran operasyonları kapsamında 2'si gri listede olmak üzere toplam 48 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Son dakika... Kıran-4 operasyonu başladı

Ayrıntılar birazdan...

Son dakika... Kıran-4 operasyonu başladı

Son dakika... Kıran-4 operasyonu başladı

Nesli tükenmek üzere olan dağ keçileri böyle görüntülendiNesli tükenme tehlikesi altında olduğu için korumaya alınan dağ keçileri, Antalya'da Toroslarda görüntülendi. Antalyalı bir vatandaş, rakımı 2 bin metreyi bulan dağda karşılaştığı dağ keçilerini görüntüleyerek onları otlatmaya çalıştı.
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