MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Kıran-6 operasyonu başladı
13.11.2019 - 09:32 | | AA

Son dakika... Kıran-6 operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığınca, Van, Hakkari, Şırnak kırsalında jandarma, polis ve güvenlik korucularından oluşan 2360 personelle Kıran-6 operasyonu başlatıldı.

Son dakika... Kıran-6 operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Van, Hakkari ve Şırnak illeri kırsalında Faraşin Bölgesindeki operasyona, Jandarma Komando, JÖH, Güvenlik Korucuları ve PÖH timlerinden oluşan 2.360 personel katılıyor.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Van, Hakkari ve Şırnak illeri kırsalındaki Faraşin Bölgesinde Bölücü Terör Örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığınca KIRAN-6 Operasyonu başlatılmıştır.
 
Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, JÖH ve Güvenlik Korucuları ile PÖH timlerinden oluşan 2.360 personel (157 operasyonel tim )görev almaktadır.  
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik KIRAN operasyonları azim ve kararlılıkla devam etmektedir."

Son dakika... Kıran-6 operasyonu başladı

Metrobüs yoğunluğu dikkat çektiSabah saatlerinde Bakırköy-Zeytinburnu arasındaki metrobüs seferlerinde yoğunluk yaşandı. Özellikle Zeytinburnu durağındaki yoğunluk dikkat çekti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Afili Aşk yeni fragman | Ayşe'nin davranışları değişiyor

Afili Aşk yeni fragman | Ayşe'nin davranışları değişiyor

Kadın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bahar ve Arif'ten şaşırtan konuşma

Kadın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bahar ve Arif'ten şaşırtan konuşma

Ayasofya’da çıplak poz veren Belçikalı manken hakkında flaş gelişme!

Ayasofya’da çıplak poz veren Belçikalı manken hakkında flaş gelişme!

Ersay Üner kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Ersay Üner kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Sıradaki Haber