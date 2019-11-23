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23.11.2019 - 11:27 | | AA

Son dakika... Kıran-7 Munzur Vadisi operasyonu başladı!

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de jandarma ve polis özel harekat unsurlarından oluşan 2250 personelle "Kıran-7 Munzur Vadisi" operasyonunu başlattı.

Son dakika... Kıran-7 Munzur Vadisi operasyonu başladı!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Tunceli İlinde, Bölücü Terör Örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığınca “KIRAN-7 MUNZUR VADİSİ” Operasyonu başlatılmıştır.

Bahse konu operasyonda Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, JÖH ve PÖH timlerinden oluşan (2.250) personel [(150) operasyonel tim] görev almaktadır. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen KIRAN Operasyonları, kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir.

Kıran-7 Munzur Vadisi operasyonu başladı!İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de jandarma ve polis özel harekat unsurlarından oluşan 2250 personelle "Kıran-7 Munzur Vadisi" operasyonunu başlattı.
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