23.11.2019 - 11:27 | | AA
Son dakika... Kıran-7 Munzur Vadisi operasyonu başladı!
İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de jandarma ve polis özel harekat unsurlarından oluşan 2250 personelle "Kıran-7 Munzur Vadisi" operasyonunu başlattı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
Tunceli İlinde, Bölücü Terör Örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığınca “KIRAN-7 MUNZUR VADİSİ” Operasyonu başlatılmıştır.
Bahse konu operasyonda Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, JÖH ve PÖH timlerinden oluşan (2.250) personel [(150) operasyonel tim] görev almaktadır. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen KIRAN Operasyonları, kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir.