MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... 'Kıran 8 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı
ABONE OL
18.12.2019 - 09:02 |

Son dakika... 'Kıran 8 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı

Son dakika haberine göre; Bitlis-Siirt illerinde "Kıran-8 Sehi Ormanları" operasyonunun başlatıldığı bildirildi. Operasyona Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 3.480 personel katılıyor.

Son dakika... 'Kıran 8 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı
Bitlis ve Siirt'te 'Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu' başladı
Bitlis ve Siirt'te 'Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu' başladı
Bitlis ve Siirt'te 'Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu' başladı
Haberin Tüm Fotoğrafları

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, Bitlis ve Siirt illerinde, Bölücü Terör Örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığınca “KIRAN-8 SEHİ ORMANLARI” Operasyonu başlatılmıştır.

Bahse konu operasyonda, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucuları timlerinden oluşan (3.480) personel [(232) operasyonel tim] görev almaktadır.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen KIRAN Operasyonları, kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir.

    Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulunduİzmir’in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ruam hastalığı nedir, bulaşıcı mı? Ruam belirtileri, Ruam hastalığı tedavisi

    Ruam hastalığı nedir, bulaşıcı mı? Ruam belirtileri, Ruam hastalığı tedavisi

    Emeklilere indirim ve ilave ücret, memurlara ek gösterge...

    Emeklilere indirim ve ilave ücret, memurlara ek gösterge...

    Masterchef Güzide'nin kardeşi bakın kim çıktı!

    Masterchef Güzide'nin kardeşi bakın kim çıktı!

    Düzce depreminden 1 gün önce fark etti!

    Düzce depreminden 1 gün önce fark etti!

    Sıradaki Haber