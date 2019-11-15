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15.11.2019 - 15:43 |

Son dakika... Kritik FETÖ davasında Yargıtay noktayı koydu

Yargıtay, darbe girişiminde Orgeneral Başoğlu'nun kaçırılması davasında verilen 1 sanığa ağırlaştırılmış, 4 sanığa müebbet hapis cezası kararını onadı. Eski kurmay albay Muhsin Kutsi Barış ve Adem Parlak'a verilen 9'ar yıl hapis cezası da Yargıtay tarafından onandı.

Son dakika... Kritik FETÖ davasında Yargıtay noktayı koydu

Yargıtay, darbe girişiminde emekli Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılması davasında verilen 1 sanığa ağırlaştırılmış, 4 sanığa müebbet hapis cezası kararını onadı.

Yargıtay, Orgeneral Başoğlu'nun kaçırılması davasında eski kurmay albay Muhsin Kutsi Barış ve Adem Parlak'a verilen 9'ar yıl hapis cezasını onadı.

'Dipsiz Göl' yok olduGümüşhane'de, merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırlarındaki Taşköprü Yaylası'nda bulunan, kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl'de, yasal izinle yapılan kazı tamamlandıktan sonra ekipler alandan ayrıldı. Valiliğin, alanın eski haline getirildiği açıklamasını yaptığı Dipsiz Göl'ün toprakla doldurulduğu görüldü.
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