14.11.2019 - 11:03 | | AA
Son dakika... Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'Müzekart' açıklaması
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıklamasında, "Milli Sarayları, fiyatında herhangi değişiklik olmadan yıl başından itibaren Müzekart kapsamına alıyoruz. Türk vatandaşları Müzekart ile Milli Sarayları ziyaret edebilecek" açıklamasında bulundu.
Bakan Ersoy, "Milli Kütüphanemizin kapatıldığına dair birtakım spekülasyonlar yapılıyor. Bu spekülasyonları yapanlar maalesef sadece dedikodu yapıyorlar. Milli Kütüphanemiz mevcut yerinde hem de 24 saat hizmet vermeye devam ediyor. Ayrıca bırakın kapatmayı daha da büyütüyoruz" dedi.
Arabasının yanına geldiğinde şoke oldu! 'Keşke yaksalardı'Antalya'da, ablasına ait otomobili çalarak kaçan Murat A., polisle 8 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı. Olay yerine gelen abla Yıldız A., "Kardeşim arabamı çalacağına, yabancı birisi yaksaydı" diyerek, tepkisini dile getirdi.