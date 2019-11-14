Son dakika... Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'Müzekart' açıklaması

Bakan Ersoy, "Milli Kütüphanemizin kapatıldığına dair birtakım spekülasyonlar yapılıyor. Bu spekülasyonları yapanlar maalesef sadece dedikodu yapıyorlar. Milli Kütüphanemiz mevcut yerinde hem de 24 saat hizmet vermeye devam ediyor. Ayrıca bırakın kapatmayı daha da büyütüyoruz" dedi.