Son dakika... KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı? KYK sonuç sorgulama
KYK burs başvuru sonuçları ile ilgili öğrencilerin merakı devam ediyor. 2019 KYK burs başvuru sonuçlarıyla ilgili resmi açıklama geldi. Peki KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte 2019 KYK burs başvuru sonuç sorgulama ekranı ve konuyla ilgili tüm bilgiler...
2019 KYK burs başvuru sonuçları heyecanla beklenirken son dakika haberi geldi ve milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren başvuru sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Konuyla ilgili Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.
KYK burs sonuçları açıklandı mı? Resmi açıklama geldi
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nce (KYK), 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme sürecinin devam ettiği, sonuçların http://yurtkur.gsb.gov.tr resmi sitesinden ve resmi sosyal medya hesaplarından duyurulacağı ifade edildi.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK), burs/kredi başvuru sonuçlarıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.
Kurumdan yapılan açıklamada, “Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz tarafından 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme süreci devam etmektedir. Sürecin ardından sonuçlar http://yurtkur.gsb.gov.tr resmi sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.” denildi.
KYK BURS SONUÇ SORGULAMA EKRANI