Son dakika... KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı? KYK sonuç sorgulama

2019 KYK burs başvuru sonuçları heyecanla beklenirken son dakika haberi geldi ve milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren başvuru sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Konuyla ilgili Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

KYK burs sonuçları açıklandı mı? Resmi açıklama geldi

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nce (KYK), 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme sürecinin devam ettiği, sonuçların http://yurtkur.gsb.gov.tr resmi sitesinden ve resmi sosyal medya hesaplarından duyurulacağı ifade edildi.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK), burs/kredi başvuru sonuçlarıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Kurumdan yapılan açıklamada, “Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz tarafından 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme süreci devam etmektedir. Sürecin ardından sonuçlar http://yurtkur.gsb.gov.tr resmi sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.” denildi.



KYK BURS SONUÇ SORGULAMA EKRANI



