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25.01.2020 - 00:03 |

Son dakika: Malatya'da korkutan deprem! Ölü sayısı belli oldu

Gelen son dakika bilgilere göre Malatya'da 21.24'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika: Malatya'da korkutan deprem! Ölü sayısı belli oldu

AFAD'da yer alan bilgilere göre 21.24'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinlik ise 7 km olarak açıklandı.

Malatya, Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 21.17’de 3.6 saat 21.24’te ise 3.9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Son olarak ise saat 22.03'te Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.8 büyüklüğünde depremle sarsıldı! Elazığ’da yaşanan deprem sonrası sarsıntıların eksik olmadığı bölgede meydana gelen iki deprem korku ve paniğe neden oldu. Merkez üssü Pötürge ilçesi olan deprem sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yaptığı açıklamaya göre iki vatandaş yaralandı. Malatya Valisi Aydın Barış meydana gelen depremler sonucu Doğanyol ilçesinde 5 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.

 

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