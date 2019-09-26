Son dakika! Marmara sallanmaya devam ediyor! Son depremler...

Büyük İstanbul depremi korkusu yıllardan bu yana halkı tehdit ederken 24 Eylül Salı günü Silivri açıklarında gerçekleşen 4.5 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı. Deprem sonrası büyük İstanbul depremi korkusu halkı sardı. Son iki gündür de artçı sarsıntılar devam ediyor ve bugün art arda iki deprem daha meydana geldi.

SON DEPREMLER

Bugün şu ana kadar 19 deprem meydana gelirken bunlardan 2'si 3'ten büyük 4'ten küçük depremdi. 3.3 büyüklüğündeki deprem saat 09.03'te Akdeniz'de meydana gelirken 3.7 büyüklüğündeki deprem Silivri açıklarında saat 10.32'deydi.