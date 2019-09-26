26.09.2019 - 11:26 |
Son dakika! Marmara sallanmaya devam ediyor! Son depremler...
Geçen salı günü Marmara Denizi Silivri açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş İstanbul halkı büyük panik yaşamıştı. Korku yaratan deprem sonrası artçı sarsıntılar dün ve bugün de devam ediyor. Bugün son olarak Silivri açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte ayrıntılar...
Büyük İstanbul depremi korkusu yıllardan bu yana halkı tehdit ederken 24 Eylül Salı günü Silivri açıklarında gerçekleşen 4.5 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı. Deprem sonrası büyük İstanbul depremi korkusu halkı sardı. Son iki gündür de artçı sarsıntılar devam ediyor ve bugün art arda iki deprem daha meydana geldi.
SON DEPREMLER
Bugün şu ana kadar 19 deprem meydana gelirken bunlardan 2'si 3'ten büyük 4'ten küçük depremdi. 3.3 büyüklüğündeki deprem saat 09.03'te Akdeniz'de meydana gelirken 3.7 büyüklüğündeki deprem Silivri açıklarında saat 10.32'deydi.
E-5’te TIR çilesi havadan görüntülendiPendik'te limana girmek için E-5 karayolunda sıra bekleyen yüzlerce TIR, kilometrelerce kuyruk oluşturdu. TIR'ların saatlerce beklemesi trafik yoğunluğuna sebep olurken vatandaşlar TIR'ların kazalara yol açmasından şikayet etti. Kilometrelerce uzunluktaki TIR kuyruğu havadan görüntülendi.