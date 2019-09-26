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26.09.2019 - 10:46 |

Son dakika! Marmara'da bir deprem daha

Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği verilere göre 10.32'de Marmara açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Son dakika! Marmara'da bir deprem daha

Kandilli Rasathanesi'nin yayınlandığı bilgilere göre Marmara Denizi Silivri açıklarında 3,7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem, Silivri'ye 23.94 kilometre mesafede gerçekleşirken, depremin derinliği 7.78 kilometre olarak ölçüldü. 

Silivri'de 24 Eylül Salı günü saat 11.00'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedilmiş, Silivri'de bazı okullar tahliye edilmişti.

 

E-5’te TIR çilesi havadan görüntülendiPendik'te limana girmek için E-5 karayolunda sıra bekleyen yüzlerce TIR, kilometrelerce kuyruk oluşturdu. TIR'ların saatlerce beklemesi trafik yoğunluğuna sebep olurken vatandaşlar TIR'ların kazalara yol açmasından şikayet etti. Kilometrelerce uzunluktaki TIR kuyruğu havadan görüntülendi.
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