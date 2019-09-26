Son dakika! Marmara'da bir deprem daha

Kandilli Rasathanesi'nin yayınlandığı bilgilere göre Marmara Denizi Silivri açıklarında 3,7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem, Silivri'ye 23.94 kilometre mesafede gerçekleşirken, depremin derinliği 7.78 kilometre olarak ölçüldü.

Silivri'de 24 Eylül Salı günü saat 11.00'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedilmiş, Silivri'de bazı okullar tahliye edilmişti.