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25.09.2019 - 16:22 | | milliyet.com.tr

Son dakika! Marmara'da deprem

Silivri açıklarında dün gerçekleşen 4.7 büyüklüğündeki sarsıntının ardından, bugün aynı noktada 3.4 büyüklüğünde deprem oldu.

Son dakika! Marmara'da deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın verilerine göre, saat 16.07'de, merkez üssü Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinin açıkları olan, Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerden 7.02 kilometre derinde meydana gelen deprem, çok fazla hissedilmedi.

Depremin merkez üssü, Silivri'ye 22 kilometre uzaklıkta. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre, Büyükçekmece'ye olan mesafe 36, İstanbul merkezine ise 65 kilometre.

Sarsıntının yerin 12 kilometre altında gerçekleştiği belirtiliyor.

Silivri'de dün saat 11.00'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedilmiş, Silivri'de bazı okullar tahliye edilmişti.

 

İstanbul'un son kabadayısı artık naralarını tatlıları için atıyorİstanbul'un son kabadayısı ünvanı ile tanınan ve Üsküdar'ın sembol isimlerinden biri haline gelen Üsküdarlı Çakır Ahmet lakaplı Ahmet Ersan, kabadayılık günlerinden kalma naraları ile tatlı satıp geçimini sağlıyor. Her gün kendi elleri ile yaptığı tatlıları Üsküdar meydan ve sahilde satan Çakır Ahmet, vatandaşların da ilgisiyle karşılaşıyor.
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