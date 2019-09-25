Son dakika! Marmara'da deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın verilerine göre, saat 16.07'de, merkez üssü Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinin açıkları olan, Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerden 7.02 kilometre derinde meydana gelen deprem, çok fazla hissedilmedi.

Depremin merkez üssü, Silivri'ye 22 kilometre uzaklıkta. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre, Büyükçekmece'ye olan mesafe 36, İstanbul merkezine ise 65 kilometre.

Sarsıntının yerin 12 kilometre altında gerçekleştiği belirtiliyor.

Silivri'de dün saat 11.00'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedilmiş, Silivri'de bazı okullar tahliye edilmişti.