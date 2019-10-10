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10.10.2019 - 19:59 | | AA

Son dakika! Marmara'da korkutan deprem

Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem İstanbul'da hissedildi. Saat 22.32'de 3.5 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi

Son dakika! Marmara'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, 19.52'de Marmara Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem hissedildi.

Deprem Yalova'ya 3,71 kilometre uzaklıkta ve 10,66 kilometre derinlikte meydana geldi.



Son dakika Marmarada korkutan deprem


Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. 

PEŞ PEŞE DEPREMLER 

Kandilli Yalova açıklarında 20.09'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu açıkladı.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 22.32'de Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgede hissedildi.

Deprem Yalova'ya 2,97 kilometre uzaklıkta ve 11,21 kilometre derinlikte meydana geldi.



Son dakika Marmarada korkutan deprem


 

YALOVA VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Yalova Valisi Muammer Erol, Marmara Denizi Yalova açıklarında meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki deprem nedeniyle hasar ve olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.

Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4,0 büyüklüğündeki depremin ardından kurumlarla irtibat halinde olduklarını vurgulayarak, "İlimizde meydana gelen depremin ardından herhangi bir hasar ve olumsuzluk yaşanmamıştır." dedi.

Bu arada deprem sonrasında panik yaşayan vatandaşların, evlerinden çıkarak güvenli bölgelere geldiği görüldü.

Esnaf Ömer Temel, deprem sırasında iş yerinin kapısında arkadaşlarıyla sohbet ettiğini anlatarak, "İnsanlar, 'deprem oluyor' diye bağırıp çığlık çığlığa dışarıya çıktı. Kısa süreli oldu ancak etkisini hissettik." diye konuştu.

Hastane önünde silahlı çatışma: 1 ölü 3 ağır yaralıTokat Devlet Hastanesi acil servisi önünde alacak meselesi yüzünden tartışan iki grup arasındaki silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
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