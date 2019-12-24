İstanbul'da hafta içi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'den gelen son dakika bilgilerine göre cumartesi ve pazar günü ise karla karışık yağmur yağacağı belirtildi.

SICAKLIK DÜŞECEK

Meteoroloji, yarından itibaren sıcaklıkların düşeceğini duyurdu. Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

ANKARA İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Sıcaklıkların düşeceği bölgede Ankara'nın yüksek kesimlerine kar yağacağı tahmin ediliyor. Perşembe günü de kar yağışının devam edeceği belirtilirken özellikle sabah saatlerinde sürücüler sis ve don olayına karşı uyarılıyor. Cuma günü ise İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor.

YURTTA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz (Giresun dışında), Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli, Mersin ve Adana çevreleri ile Osmaniye’nin batısında yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, Kahramanmaraş ile Adana’nın kuzey ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden fırtına, yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.