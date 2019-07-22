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22.07.2019 - 13:45| AA-İHA

Son dakika... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde civa kazası!

Ankara'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünde sıvı halde  bulunan civanın yere dökülmesinden etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

Son dakika... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde civa kazası!

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, öğle saatlerinde Meteoroloji  İşleri Genel Müdürlüğü Laboratuvarı'nda oda ısısında sıvı halde bulunan civanın  yere döküldüğü ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Son dakika... Meteoroloji Genel Müdürlüğünde civa kazası

 Genel Müdürlük çalışanı 11 kişi tedavi edilmek üzere Keçiören Meslek  Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

 Civadan etkilenen Genel Müdürlük çalışanlarının durumlarının iyi  olduğu öğrenildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden açıklama

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 kişinin hastaneye kaldırılması ile ilgili, "Gözlem Sistemleri Dairesi Başkanlığı Kalibrasyon Şube Müdürlüğü Basınç Laboratuvarında saat 10.30 sıralarında kaza sonucunda civa dökülmesi meydana geldi" açıklamasını yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gözlem Sistemleri Dairesi Başkanlığı Kalibrasyon Şube Müdürlüğü Basınç Laboratuvarında saat 10.30 sıralarında kaza sonucunda civa dökülmesi meydana geldiği belirtilerek, "İlk etapta kurumumuz is sağlığı ve güvenliği ekiplerimiz, ardından AFAD ekipleri olaya müdahale etmişlerdir.

Kazanın meydana geldiği bölümde ortam ölçümleri yapılarak gerekli tedbirler alınmıştır. Kazada 11 personelimizin sağlık durumları iyi olmakla birlikte tedbir amaçlı olarak, Keçiören Meslek Hastalıkları Hastanesine sevk edilmiştir" denildi.

 

 

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