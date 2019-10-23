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23.10.2019 - 09:18 | | AA

Son dakika! Meteoroloji açıkladı! Marmara'da hava...

Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Son dakika! Meteoroloji açıkladı! Marmara'da hava...

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, parçalı bulutlu havanın hakim olacağı bölgede yer yer pus ve sis öngörülüyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

 

Doç. Dr. Ergin Ulutaş: Marmara'da tsunami tehlikesi varKocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nde görevli Doç. Dr. Ergin Ulutaş, Marmara'da tsunami tehlikesi var. Eğer Marmara'da deprem olursa 1,5- 2 metre yüksekliğinde tsunami oluşur. En önemli nokta Marmara denizinde oluşabilecek heyelanlardır. Lokal bazda kıyılarımızda 3-6 metre civarında tsunami dalgaları görülebilir dedi.
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