15.09.2019 - 21:01 | | AA
Son dakika | Meteorolojiden flaş uyarısı! Geliyor...
Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Malatya çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yarın sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.
Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Malatya çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nın sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HDP önünde eylem yapan aile sayısı 34'e yükseldiEvlat nöbeti tutan annelerin HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi 13. gününde de sürüyor. Aileler çocukları gelmeden buradan ayrılmayacaklarını söylüyor. Anneler eylem için direnirken, Hacire Akar ile başlayan çember her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Oturma eylemine katılan aile sayısı 34'e yükseldi.