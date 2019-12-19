MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! Meteoroloji'den hafta sonu fırtına ve şiddetli yağış uyarısı
ABONE OL
19.12.2019 - 12:53 |

Son dakika! Meteoroloji'den hafta sonu fırtına ve şiddetli yağış uyarısı

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava, Cumartesi gününden itibaren etkisini kaybedecek. Edirne, Trakya ve Çanakkale'de pazar günü en geç akşam saatlerine kadar etkisini gösterecek kuvvetli rüzgar ve yağış pazar günü Ege ve Marmara Bölgesi'ni de etkileyecek. Marmara Bölgesi'nde haftanın ikinci yarısından itibaren karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Son dakika! Meteoroloji'den hafta sonu fırtına ve şiddetli yağış uyarısı

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi beklenirken, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde sabah ve gece buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Son dakika Meteorolojiden hafta sonu fırtına ve şiddetli yağış uyarısı

İSTANBUL HAVA DURUMU

Pazartesi için beklenen kuvvetli yağış Trakya'dan başlayarak havayı soğutacak.

Rüzgarın karayele dönmesi ile birlikte haftanın ikinci yarısından itibaren kuzey ve iç kesimleri altına alacak.

Bu da Kuzey ve iç kesimlerdeki yağışları karla karışık yağmur ve kara çevirebilecek.

Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulunduİzmir’in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ruam hastalığı nedir, bulaşıcı mı? Ruam belirtileri, Ruam hastalığı tedavisi

Ruam hastalığı nedir, bulaşıcı mı? Ruam belirtileri, Ruam hastalığı tedavisi

Emeklilere indirim ve ilave ücret, memurlara ek gösterge...

Emeklilere indirim ve ilave ücret, memurlara ek gösterge...

Masterchef Güzide'nin kardeşi bakın kim çıktı!

Masterchef Güzide'nin kardeşi bakın kim çıktı!

Düzce depreminden 1 gün önce fark etti!

Düzce depreminden 1 gün önce fark etti!

Sıradaki Haber