MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSon dakika! Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı
04.09.2019 - 13:46

Son dakika! Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı

Meteoroloji, İstanbul başta olmak üzere yarın yurdun batı kesimlerinde şiddetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağını duyurdu.

Son dakika! Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sitesinden 5 Eylül Perşembe günü (yarın) İstanbul için sağanak yağış uyarısı yaptı. 

Öte yandan duyuruya göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Akdeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin kuzeydoğusu, Kırklareli'nin Karadeniz kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerinde kuvvetli esmesi bekleniyor.

 

Aceleci kadın, platform ile tren arasında sıkıştıSingapur'da trene yetişmeye çalışan bir kadın, istasyon güvenlik platform kapısı ile tren arasında sıkıştı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eşi ve kayınbiraderini öldürmeye gittiği öne sürülen genci annesi yakalattı

Eşi ve kayınbiraderini öldürmeye gittiği öne sürülen genci annesi yakalattı

2 çocuk babası organlarıyla 4 kişiye hayat verecek!

2 çocuk babası organlarıyla 4 kişiye hayat verecek!

Minibüs şarampole devrildi: 2 yaralı

Minibüs şarampole devrildi: 2 yaralı

Şehit asker son yolculuğuna uğurlandı

Şehit asker son yolculuğuna uğurlandı

Sıradaki Haber