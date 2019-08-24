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24.08.2019 - 13:03| AA

Son dakika... Meteoroloji'den iki il için kuvvetli sağanak uyarısı

Rize çevreleri ile Trabzon'un iç ve doğu ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Son dakika... Meteoroloji'den iki il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerine kadar Rize çevreleri ile Trabzon'un iç ve doğu ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

35 haneli mahalleden 25 doktor çıktı!Konya'nın Toros dağlarının eteklerine kurulu Seydişehir ilçesinin 35 haneli 115 nüfuslu Yenice Mahallesi'nde 25 doktor yetişti.
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