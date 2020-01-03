Son dakika... Meteoroloji'den yağmur ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde hava bugün parçalı ve çok bulutlu olacak.

Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya, Karaman, Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı ve Şırnak çevrelerinde yağış öngörülüyor.

Yağışların, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve doğu bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Mersin'in doğu ilçeleri ile Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerindeki yağışların yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor.

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 5

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 9

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 12

Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor. 12

Antalya: Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 16

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu 9

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu 10

Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı -1

Diyarbakır: Çok bulutlu ve yağmurlu, sabah ilk saatlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5