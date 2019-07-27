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27.07.2019 - 09:03| AA

Son dakika... Metina'ya operasyon! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Metine bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika... Metina'ya operasyon! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.

700 kişi yolcu treninde mahsur kaldıHindistan'da aşırı yağışlar sonucu meydana gelen selde, Mumbai-Kolhapur arasında sefer yapan yolcu treninde 700 kişi mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları sürüyor.
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