Son dakika... Metina'ya operasyon! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.