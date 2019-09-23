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23.09.2019 - 16:44 | | DHA

Metrobüs durağı asansöründe yangın

Zincirlikuyu metrobüs durağında çalışmayan asansördeki eski eşyaların yanması sonucu kısa süreli panik yaşandı. Asansördeki eşyaların evsizlere ait olduğu belirtildi. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Metrobüs durağı asansöründe yangın

Yangın Zincirlikuyu Metrobüs durağı Kadıköy istikametindeki yaya asansöründe saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Bozuk olduğu için evsizler tarafından barınak olarak kullanılan asansörden dumanlar geldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik görevlileri yangına ilk müdahaleyi yangın söndürme tüpleriyle yaptı. Olay yerine gelen itfaiye kısa sürede yangını söndürdü. Yangına neden olan giysi ve battaniyeler ise asansörden çıkartıldı. 

    Zincirlikuyu Metrobüs durağı asansöründe yangınZincirlikuyu metrobüs durağı asansöründe yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
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