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23.09.2019 - 15:26 |

Son dakika... MHP lideri Bahçeli taburcu ediliyor

Sabah saatlerinde mide bulantısı şikayetiyle hastaneye müracaat eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli taburcu oluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Bahçeli'yi tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Son dakika... MHP lideri Bahçeli taburcu ediliyor

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Ziyaret sonrası açıklama yapan Bakan Koca, "Hastanede yatışı zorunlu olmanın söz konusu değil. Her hangi bir sorun olmadığı. Bundan sonraki süreçte de evde devam edecek. Kendileriyle de konuştum ayaktalardı birazdan da taburcu olacak." dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin beyin kanaması geçirdiği iddialarını yalanlayarak "Sağlık durumu son derece iyi, şuuru açık." demişti.

Üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı ateş yükselmesi sonucu hastaneye gittiğini belirten MHP lideri Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker de, "Bahçeli'nin sağlık durumu gayet iyi" açıklamasında bulunmuştu.

 

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