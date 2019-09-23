Son dakika... MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesinde ziyaret etti.

Ziyaret sonrası hastane önünde bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Koca, Bahçeli'nin genel sağlık durumun iyi olduğunu belirterek "Genel durumu son derece iyi, birazdan taburcu olacak, hastanede yatışı zorunlu bir durum söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Koca, şunları kaydetti:

"Hastanede yatışının zorunlu olabileceği bir durum söz konusu değil. Ateş yakınmasıyla gelip, genel tetkikleri yapılıp herhangi bir ciddi sorun olmadığı, bir üst solunum yolu enfeksiyonu olduğu ve bununla ilgili tedaviye başlandığı belirtildi. Bundan sonraki süreçte de taburcu edilerek, evde tedavisi devam edilmiş olacak.

Herhangi bir kardiyak veya beyin veya vasküler bir patolojinin olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Geçmiş olsun. Üst solunum yolu enfeksiyonu, ciddi bir enfeksiyon değil. Kendisi zaten ayakta, konuşabiliyor, herhangi bir ciddiyetinin olmadığını gözlemlemek mümkün. Ben de görüştüm, kendileriyle de konuştum."

Bakan Koca'nın açıklamasından kısa bir süre sonra, yaklaşık 5 saatlik tedavinin ardından taburcu edilen MHP Genel Başkanı Bahçeli, herhangi bir açıklama yapmadan, hastane önünde kendisini bekleyen partililere el sallayarak makam aracına bindi.

Bahçeli'ye, Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü Mehmet Haberal ve Sağlık Kuruluşları Direktörü Ali Haberal da aracına kadar eşlik etti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ı telefonla arayarak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için geçmiş olsun dileğinde bulundu.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde sabah saatlerinde tedavi altına alınan Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında bilgi almak için MHP Grup Başkanvekili Akçay'ı aradı.

Kılıçdaroğlu, telefon görüşmesinde Akçay'a, Devlet Bahçeli için geçmiş olsun dileklerini de iletti.

MHP'DEN BAHÇELİ'NİN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin beyin kanaması geçirdiği iddialarını yalanlayarak "Sağlık durumu son derece iyi, şuuru açık." demişti. Üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı ateş yükselmesi sonucu hastaneye gittiğini belirten MHP lideri Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker de, "Bahçeli'nin sağlık durumu gayet iyi" açıklamasında bulunmuştu.