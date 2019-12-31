Son dakika | Milli Piyango 80 milyon TL kazanan numaralar belli oldu! İşte Milli Piyango çekilişinde kazandıran numaralar

Milli Piyango çekiliş sonuçlarının açıklanması ile birlikte büyük ikramiye hayali kuran milyonlarca vatandaş bilgisayar ya da telefonları aracılığı ile piyango biletini sorgulamaya başladı. Bugün 15.00'te başlayan Milli Piyango çekilişi büyük ikramiye ve amorti rakamlarının da belli olması ile birlikte sona erdi. Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2020 büyük ikramiye hangi bilete çıktı? İşte bilet sorgulama ile ilgili detaylar.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA

Milli Piyango bilet sorgulama ekranı Milliyet.com.tr Milli Piyango yılbaşı özel sayfasında... Milli Piyango'nun resmi sitesinde yaşanan yoğunluk nedeniyle bilet sorgulaması yapamayan vatandaşlar Milliyet.com.tr'nin yılbaşı bileti sorgulama ekranı ile biletlerine ne kadar ikramiye isabet ettiğini kolaylıkla sorgulayabiliyor.

Milli Piyango bilet sorgulama işlemli için biletiniz üzerinde bulunan numaraları bilet sorgulama ekranına yazarak sorgulama yapabilirsiniz. Ayrıca Milli Piyango çekiliş sonuçları sıralı tam liste üzerinden de bilet numaranızı manuel olarak bulmanız mümkün.

Milli Piyango sorgulama sayfasına mobil ya da masaüstü üzerinden ulaşabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO 80 MİLYONLUK İKRAMİYE HANGİ BİLETE ÇIKTI?

Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti.

Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.

MİLLİ PİYANGO 8 MİLYONLUK İKRAMİYE HANGİ BİLETE ÇIKTI?

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti.

MİLLİ PİYANGO AMORTİ RAKAMLARI

Çekilişte amorti rakamları "4" ve "8" olarak belirlendi.

YIRTILMIŞ MİLLİ PİYANGO BİLETİ NE YAPILIR?

Milli Piyango oyununda ikramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir.