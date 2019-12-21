21.12.2019 - 19:53 | | DHA
Son dakika | MilyonlarÄ± ilgilendiriyor! O madde çÄ±karÄ±ldÄ±
TBMM'de gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len veÂ ilk kez memuriyete atanacaklar iÃ§inÂ gÃ¼venlik soruÅŸturmasÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ± ÅŸartÄ± getiren dÃ¼zenleme,Â yasa teklifinden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.Â Â
TBMM Genel Kurulu'ndaÂ BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifi Ã¼zerine gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sÃ¼rÃ¼yor.Â Genel Kurul'da AK Parti'nin verdiÄŸi ve kabul edilen Ã¶nergeyle memuriyete atanacaklar iÃ§in gÃ¼venlik soruÅŸturmasÄ± ve/veya arÅŸiv araÅŸtÄ±rmasÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ olmakÂ ÅŸartÄ±Â getiren madde, teklif metninden Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±.
Ã–nergenin gerekÃ§esinde, "Maddenin yeniden deÄŸerlendirilmesinin uygun olacaÄŸÄ± kanaatiyle tekliften Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmektedir"Â denildi. Teklif metninden Ã§Ä±kartÄ±lan madde,Â Devlet MemurlarÄ± Kanunu'nun devlet memurluÄŸuna alÄ±nacaklarda aranacak ÅŸartlarÄ± dÃ¼zenleyen maddede deÄŸiÅŸiklik Ã¶ngÃ¶rÃ¼yordu.
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KapÄ± yerine duvardan çÄ±kmaya çalÄ±ÅŸtÄ±AvcÄ±lar'da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± düÄŸünde alkol aldÄ±ktan sonra ayrÄ±lan Türkmenistan uyruklu Polat Ä°brahimov bahçe duvarÄ±ndan yola atlayÄ±nca minibüs çarptÄ±. Kazada hafif yaralanan Ä°brahimov, hastaneye kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.