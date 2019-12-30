30.12.2019 - 15:13 | | DHA
Son dakika... MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Kandil'deki 2 terörist Türkiye'ye getirildi
Van MİT Bölge Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda Irak/Kandil’de faaliyet gösteren ve aranmakta olan Sema FARKİN (K) (G.M.) ve Beritan AVESTA (K) (L.A.) isimli teröristler yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
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İstanbul'da 'turuncu' alarm! Beylikdüzü'nde okulun çatısı uçtu'Turuncu' alarmın verildiği İstanbul'da Beylikdüzü'nde bulunan Büyükşehir İlkokulunun çatısı fırtına nedeniyle okul bahçesine uçtu. Olay sırasında bahçede öğrenci bulunmaması olası bir faciayı önledi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin okul bahçesindeki çalışmaları sürüyor.