MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Kandil'deki 2 terörist Türkiye'ye getirildi
ABONE OL
30.12.2019 - 15:13 | | DHA

Son dakika... MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Kandil'deki 2 terörist Türkiye'ye getirildi

Van MİT Bölge Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda Irak/Kandil’de faaliyet gösteren ve aranmakta olan Sema FARKİN (K) (G.M.) ve Beritan AVESTA (K) (L.A.) isimli teröristler yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Son dakika... MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Kandil'deki 2 terörist Türkiye'ye getirildi

Ayrıntılar geliyor...

İstanbul'da 'turuncu' alarm! Beylikdüzü'nde okulun çatısı uçtu'Turuncu' alarmın verildiği İstanbul'da Beylikdüzü'nde bulunan Büyükşehir İlkokulunun çatısı fırtına nedeniyle okul bahçesine uçtu. Olay sırasında bahçede öğrenci bulunmaması olası bir faciayı önledi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin okul bahçesindeki çalışmaları sürüyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Kandil'deki 2 terörist Türkiye'ye getirildi

Son dakika... MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Kandil'deki 2 terörist Türkiye'ye getirildi

Memur, işçi ve ev sahibi herkesi kapsıyor!

Memur, işçi ve ev sahibi herkesi kapsıyor!

'Yanlışlıkla' bini aşkın ünlünün adres bilgilerini paylaştı!

'Yanlışlıkla' bini aşkın ünlünün adres bilgilerini paylaştı!

Yerli otomobile kim ne dedi? İşte dikkat çeken yorumlar

Yerli otomobile kim ne dedi? İşte dikkat çeken yorumlar

Sıradaki Haber