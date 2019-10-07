MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSon dakika... MİT ve TSK'dan Kandil'de operasyon! Kırmızı listedeki teröriste nokta atışı
07.10.2019 - 10:18 | | AA

Son dakika... MİT ve TSK'dan Kandil'de operasyon! Kırmızı listedeki teröriste nokta atışı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kandil'deki operasyonunda terör örgütü PKK'nın kadın yapılanması KJK'nın kırmızı kategoride aranan sorumlusu Ayfer Kordu nokta atışıyla hedef alındı.

Son dakika... MİT ve TSK'dan Kandil'de operasyon! Kırmızı listedeki teröriste nokta atışı

Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın üst yönetimine yönelik operasyonlar devam ediyor. 

MİT ve TSK'nın koordineli çalışmasıyla Irak'ın Kandil bölgesinde gerçekleştirilen hava harekatında PKK'nın kadın yapılanması KJK'nın başındaki terörist nokta atışıyla hedef alındı. 

MİT'in elde ettiği istihbarat doğrultusunda 13 Eylül 2019'da düzenlenen hava harekatıyla hedef alınan PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi ve PKK/KJK sorumlusu "Bese Erzincan" kod adlı Ayfer Kordu'nun kırmızı kategoride arandığı belirlendi. 

"Bese Erzincan" kod adlı Ayfer Kordu'nun terör örgütüne 1980'li yılların sonunda katıldığı, Lübnan ve Suriye alanında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'dan siyasi ve askeri eğitim aldığı ve örgütün kadın yapılanmasını oluşturan çekirdek kadroda yer aldığı öğrenildi. 

PKK/KJK koordinasyonunun en üst sorumlusu Ayfer Kordu'nun, "Bese Hozat" kod adlı Hülya Oran ve "Sözder Avesta" kod adlı Nuriye Kesbir gibi üst düzey kadın teröristler dahil tüm kadın teröristlerin eğitilmesi, görevlendirilmesi, örgütlenmesi ve yönlendirilmesinden sorumlu olduğu tespit edildi. 

Son dakika... MİT ve TSKdan Kandilde operasyon Kırmızı listedeki teröriste nokta atışı

Son dakika... MİT ve TSKdan Kandilde operasyon Kırmızı listedeki teröriste nokta atışı

Son dakika... MİT ve TSKdan Kandilde operasyon Kırmızı listedeki teröriste nokta atışı

MİT ve TSK'dan Kandil'de operasyonMİT ve TSK'nın Kandil'deki operasyonunda PKK'nın kadın yapılanması KJK'nın kırmızı kategoride aranan sorumlusu Ayfer Kordu nokta atışıyla hedef alındı
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2 günde üç ayrı operasyon! Tam 128 kişi yakalandı

2 günde üç ayrı operasyon! Tam 128 kişi yakalandı

YPG/PKK'dan ABD'ye "Fırat'ın doğusu" suçlaması

YPG/PKK'dan ABD'ye "Fırat'ın doğusu" suçlaması

Sevgilisiyle kavga edince semti bastı, kızın ailesinden dayak yedi

Sevgilisiyle kavga edince semti bastı, kızın ailesinden dayak yedi

DGS ek tercih için bugün son gün! DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS ek tercih için bugün son gün! DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sıradaki Haber