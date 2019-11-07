Son dakika | MSB açıkladı! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapaılan açıklamada, 'Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız devam edecek.' denildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız devam edecek" denildi.