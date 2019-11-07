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07.11.2019 - 18:32 |

Son dakika | MSB açıkladı! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapaılan açıklamada, 'Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız devam edecek.' denildi.

Son dakika | MSB açıkladı! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız devam edecek" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Bağdadi' açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bağdadi'nin 13 tane yakın çevresini yakaladık, onlar da elimizde" ifadelerini kullandı.
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