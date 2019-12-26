26.12.2019 - 15:33 |
Son dakika... MSB açıkladı! 5 terörist teslim oldu
Çözülmelerin devam ettiği terör örgütü PKK'da 5 terörist daha teslim oldu. Milli Savunma Bakanlığı teslim olan teröristlerin haberini son dakika olarak duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Terör örgütü PKK’da çözülme sürüyor. Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist Silopi’de, Suriye barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist Nusaybin’de güvenlik güçlerimize teslim oldu" denildi.
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