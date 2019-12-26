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26.12.2019 - 15:33 |

Son dakika... MSB açıkladı! 5 terörist teslim oldu

Çözülmelerin devam ettiği terör örgütü PKK'da 5 terörist daha teslim oldu. Milli Savunma Bakanlığı teslim olan teröristlerin haberini son dakika olarak duyurdu.

Son dakika... MSB açıkladı! 5 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Terör örgütü PKK’da çözülme sürüyor. Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist Silopi’de, Suriye barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist Nusaybin’de güvenlik güçlerimize teslim oldu" denildi.

Yüzde yüz yerli! İhtiyaçları karşılayacak...TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ (TÜMOSAN) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak, ürettikleri motor güçlerini 530 beygire kadar çıkardıklarını ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını yerli motorla karşılamaya başlayacaklarını bildirdi.
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