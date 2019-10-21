21.10.2019 - 21:15 | | AA
Son dakika | MSB'den askeri ataşelere bilgilendirme
Milli Savunma Bakanlığınca, Ankara'da görevli 63 ülkeden 77 askeri ataşe, Barış Pınarı Harekatı ve mevcut durum hakkında bilgilendirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ankara'da görevli 63 ülkeden 77 askeri ataşenin davet edilerek, Barış Pınarı Harekatı ve mevcut durum hakkında bilgilendirildiği bildirildi.
2012 yılında öldürülen Rus milletvekili ve ailesinin cesetleri bulunduRusya'da, 2012 yılında öldürülen Ramenskoye Milletvekili Tatyana Sidorova ile eşi ve 2 çocuğunun cesetleri 7 yıl sonra bulundu. Sidorova ailesinin ortadan kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında geçen Temmuz ayında gözaltına alınan suç örgütü lideri Oleg Shishkanov'un, milletvekilden zorla almak istediği bazı arsa tapularını vermemesi nedeniyle katliamı gerçekleştirdiği öne sürüldü.