12.11.2019 - 11:53 | | milliyet.com.tr / AA
MSB duyurdu: Barış Pınarı Harekât bölgesinde 923 EYP ve 337 mayın etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bugüne kadar 923 el yapımı patlayıcı (EYP) ve 337 mayının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, komandoların, Suriye halkının güvenliği için EYP tespit ve imha faaliyetlerini sürdürdüğü, komandolara mayın arama köpeklerinin de eşlik ettiği belirtildi.
Açıklamada, bugüne kadar Barış Pınarı Harekat bölgesinde, 923 EYP ile 337 mayının etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
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