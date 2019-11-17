17.11.2019 - 16:35 | | milliyet.com.tr
Son dakika... MSB duyurdu! MİT o teröristi yakaladı
Milli Savunma Bakanlığı, El Bab'da bombalı araçla 18 sivili katleden, en az 30 kişiyi yaralayan PKK/YPG'li teröristin, MİT'in operasyonu ile yakalandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "El Bab’da bombalı araç patlatarak 18 sivili katleden en az 30 kişiyi de yaralayan PKK/YPG terör örgütüne karşı El Bab halkı gösteriler yaparak tepkilerini ortaya koydu. Bombalı Araç saldırısını gerçekleştiren PKK/YPG’li terörist MİT’in başarılı operasyonu ile yakalandı" denildi.