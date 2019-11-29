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29.11.2019 - 17:43 |

Son dakika... Teröristler El Bab'da sivillere TOW füzesiyle saldırdı

Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin El Bab'da TOW füzesiyle sivilleri hedef aldığını bildirdi.

Son dakika... Teröristler El Bab'da sivillere TOW füzesiyle saldırdı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki huzur ortamına kasteden PKK/YPG’li teröristler masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. El Bab’da bombalı araç patlatarak 2 sivili yaralayan teröristler, aynı bölgedeki Abe köyünde tarlada çalışan 2 masum sivili de TOW füzesiyle yaraladı." denildi.

Son dakika... Teröristler El Babda sivillere TOW füzesiyle saldırdı

Son dakika... Teröristler El Babda sivillere TOW füzesiyle saldırdı

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